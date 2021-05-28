Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmadı! Nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor

İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide ilk cuma namazı kılınıyor. Hutbe için minbere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş çıktı. Daha önce Ayasofya'da kıldırdığı namazlarda minbere kılıçla çıkan Erbaş, bu kez kılıçla çıkmadı. Bunun nedeninin ise kılıçla hutbe geleneğinin sadece fetih camilerinde uygulanılmasının olduğu öğrenildi.

Taksim Camii cuma namazı ile ibadete açıldı. Camide Cuma namazı için ilk ezan okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cuma namazını kılmak üzere camiye giriş yaptı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Taksim Camii'ne sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenen sayıda vatandaş alındı. Taksim meydanında da sosyal mesafeye uygun olarak saf tutuldu. Meydan cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlarca dolduruldu.

KILIÇLA HUTBE GELENEĞİ NEDEN YAPILMADI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hutbe okumak için minbere çıktı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışında Erbaş'ın hutbeyi okumak için minbere kılıçla çıkmasından sonra bugün de aynı geleneğin devam edip ettirilmeyeceği merak konusu olmuştu. Ancak Ali Erbaş, minbere kılıçla çıkmadı. Bunun sebebinin ise kılıçla hutbe okuma geleneğinin sadece fetih camilerinde yapılıyor olması ile açıklandı.

HUTBEDE KILIÇ GELENEĞİ NEDİR?

Kılıç geleneği sembolik anlamlar içerir. Sağ ele alınan Kılıç, "kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor.

ÇOK AZ SAYIDA CAMİDE GELENEK SÜRÜYOR

Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor. Edirne'deki Eski Camii'de cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor. Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler oluyor. Anadolu'da farklı camilerde de cuma hutbeleri kılıçla veriliyor. Tıpkı Kocaeli'deki Gazi Süleyman Paşa Cami ve Amasra'daki Fatih Camii'nde olduğu gibi.