Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Erbaş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü'nün babası Halil İbrahim Güçlü'yü ziyaret için geldiği program kapsamında Vali Ali Çelik ile makamında görüştü.

Ziyarette konuşma yapan Erbaş, Kütahya'nın Selçuklu ve Osmanlı'nın medeniyet birikimlerini günümüze taşıyan bir şehir olduğunu söyledi.

Kütahya'nın birçok zenginliğe sahip olduğunu ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"O zenginlikleri daha da ileriye götürmek ve geliştirmek milletimiz ve gençlerimiz için çok önemli. Sizler inşallah buna vesile olursunuz. Selçuklu ve Osmanlı şehri Kütahya'mız günümüzde de en güzel şekilde olması gereken yerde olur. Eğitim alanında çalışmalar çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İl Müftülüğümüz aracılığıyla her türlü katkıyı sunMaya hazırız. İnşallah birlik ve beraberlik içinde milletimize vatanımıza hizmet etmeye devam ederiz."

Daha sonra Erbaş, İl Müftülüğünün yeni tamamlanan hizmet binasında incelemelerde bulunarak, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'tan faaliyetler hakkında bilgi aldı.