Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptıMekke (DHA) ? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duası okudu.
10.08.2019 15:01
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı Mekke (DHA) ? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duası okudu. Mekke'de Arafat'ta vakfede bulunan hacı adayları, Erbaş'ın okuduğu duaya gözyaşları içinde 'amin' diyerek iştirak etti.