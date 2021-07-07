Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Vali İlhami AKTAŞ' ı Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, günün anısına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun'a Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

Kaynak: Habermetre