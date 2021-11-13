Diyanet'in "saf düzeni" kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı

UŞAK (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Uşak'ta camilerde ve mescitlerde kılınan farz namazlarının normal saf düzeninde kılınmaya başlamasını cemaat memnuniyetle karşıladı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yücetepe Camisi'ne namaz kılmak için gelen vatandaşlar, öğle namazının farzını normal saf düzenine göre eda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra tekrar normal saf düzeninde namaz kılmaya başlayan cemaat, bunun mutluluğunu yaşadı.

Camiye namaz kılmak için gelen vatandaşlardan 43 yaşındaki İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, uzun zamandır cemaatle omuz omuza namaz kılmayı özlediklerini söyledi.

Camilerde hijyen kurallarına ve maske takımına dikkat ettiklerini kaydeden Ertuğrul, "Yaklaşık 1,5 yıldır, 1,5 metre mesafede namaz kılıyorduk. Bazen camilerimizde almıyordu, yetersiz geliyordu. Şimdi normal saf düzeninde daha fazla cemaatle namazımızı kılabileceğiz. Çok mutluyuz. Allah bir daha göstermesin bu tip hastalıkları." dedi.

66 yaşındaki Süleyman Karabaş ise "Uzun zamandır biz bunu özlemiştik, istiyorduk. Namaz kılarken birbirimize yakın olmamız lazım. Peygamberimiz zamanında omuzlar eskirmiş önceden. Omuz omuza, hem de sünnete uygun bir şekilde olması bizim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.