Diyanet'e göre ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı? Diyanet'e göre ezan okunurken namaz kılınır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Ezan okunurken namaz kılınır mı? Diyanete göre ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı? Diyanete göre ezan okunurken namaz kılınır mı? sorusuna da yanıt geldi.

Diyanete göre ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı? Diyanete göre ezan okunurken namaz kılınır mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Ezan okunurken namaz kılınır mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Diyanete göre ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı? Diyanete göre ezan okunurken namaz kılınır mı?

DİYANETE GÖRE EZAN OKUNMADAN SABAH NAMAZI KILINIR MI?

İslam âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz vardır. Bunların yanı sıra Cuma namazı da farz olarak kabul edilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ister evde ister camide kılınabilmektedir. Ezanı dinleyip ezan bittikten sonra namaz kılmak en güzeli ve doğru olanıdır. Ancak ezan okunduğu an vakit girmiş sayılır ve kılınan namaz kabul olunur. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir.

Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda âlimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebû Hanîfe, güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir. Bunun yanında İmam Ebû Yûsuf ve Muhammed son oturuşta teşehhüd miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir.

DİYANETE GÖRE EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

ir namazın vakti girdikten sonra öncelikle o vaktin namazını kılmak daha uygun olmakla birlikte, o vaktin namazını kaçırma tehlikesi olmadığı sürece, öncesinde kaza namazı kılınabilir. Buna binaen sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra güneşin doğmasına henüz vakit varsa bu arada kaza namazı kılınabilir.

Fecrin doğuşundan sonra sabah namazının iki rekat sünneti dışında sünnet ve nafile namaz kılınmaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), namaza olan düşkünlüğüne rağmen fecrin doğuşundan itibaren sabah namazının iki rekat sünneti dışında namaz kılmamıştır (Mevsilî, el-İhtiyâr, I, 134-135).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) sabah namazından sonra güneş bir mızrak boyu oluncaya kadar, ikindi namazından sonra ise güneş batıncaya kadar nafile namaz kılmayı yasakladığı rivayet sebebiyle (Buhârî, Mevâkitu's-salât 30) sabah namazını kıldıktan sonra nafile namaz kılmanın mekruh olduğu kabul edilmiştir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269).