Diyanet 2021 takvimi: Kandil günleri ne zaman?

2021 resmi tatil takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklamanın ardından tatil planlaması yapanlar, tatil yapmak isteyen öğrenciler ve çalışanlar, resmi tatil günlerinin hangi güne denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki 2021 resmi tatil günleri ne zaman? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Öğrencilerin, velilerin, çalışanların özellikle araştırdığı 2021 resmi tatil takvimi uzun izin günlerini içinde barındırıyor. 2021 yılında resmi tatiller nasıl olacak sorusu en çok sorulanlar arasında yer alıyor. 2021 Ramazan Bayramı ne zaman olacak? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 resmi ve dini tatilleri fırsata çevirmek isteyenler için 2021 resmi tatiller takvimi haberimizde…

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN ?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandili hangi güne denk geliyor?

Regaip Kandili: 18 Şubat 2020

Miraç Kandili: 10 Mart 2020

Berat Kandili: 27 Mart 2020

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

TÜRKİYE'DEKİ RESMİ TATİLLER

Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır. Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür. Bu sınıflandırmanın istisnaları yalnızca ulusal değil, aslen uluslararası olan İşçi Bayramı (Emek ve Dayanışma Günü) ve yılbaşıdır.

2021 YILINDA TOPLAM KAÇ GÜN RESMİ TATİLDİR?

2021 yılında toplamda 14 gün tam gün ve 3 gün yarım gün resmi tatil vardır. Yani toplamda 15,5 gün resmi tatil yapılacaktır. Bun günler cumartesi ve pazarla birleşirse tatil günleri daha fazlaya çıkabilir. Fakat sadece resmi tatillerde 15,5 gün tatil imkanı olacaktır.