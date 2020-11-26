Diyanet 2021 takvimi: Kandil günleri ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyanet 2021 takvimi: Kandil günleri ne zaman?

26.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:02
Diyanet 2021 takvimi: Kandil günleri ne zaman?

2021 resmi tatil takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklamanın ardından tatil planlaması yapanlar, tatil yapmak isteyen öğrenciler ve çalışanlar, resmi tatil günlerinin hangi güne denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki 2021 resmi tatil günleri ne zaman? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Öğrencilerin, velilerin, çalışanların özellikle araştırdığı 2021 resmi tatil takvimi uzun izin günlerini içinde barındırıyor. 2021 yılında resmi tatiller nasıl olacak sorusu en çok sorulanlar arasında yer alıyor. 2021 Ramazan Bayramı ne zaman olacak? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 resmi ve dini tatilleri fırsata çevirmek isteyenler için 2021 resmi tatiller takvimi haberimizde…

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN ?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandili hangi güne denk geliyor?

Regaip Kandili: 18 Şubat 2020

Bunlar da ilginizi çekebilir

Seçim öncesi görkemli törenle temeli atılmıştı, şimdi koyun otlatma alanı oldu
Seçim öncesi görkemli törenle temeli atılmıştı, şimdi koyun otlatma alanı oldu
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi

Miraç Kandili: 10 Mart 2020

Berat Kandili: 27 Mart 2020

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

Diyanet 2021 takvimi: Kandil günleri ne zaman?

TÜRKİYE'DEKİ RESMİ TATİLLER

Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır. Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür. Bu sınıflandırmanın istisnaları yalnızca ulusal değil, aslen uluslararası olan İşçi Bayramı (Emek ve Dayanışma Günü) ve yılbaşıdır.

2021 YILINDA TOPLAM KAÇ GÜN RESMİ TATİLDİR?

2021 yılında toplamda 14 gün tam gün ve 3 gün yarım gün resmi tatil vardır. Yani toplamda 15,5 gün resmi tatil yapılacaktır. Bun günler cumartesi ve pazarla birleşirse tatil günleri daha fazlaya çıkabilir. Fakat sadece resmi tatillerde 15,5 gün tatil imkanı olacaktır.

İlgili Haberler

2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet'ten açıklama
2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet'ten açıklama
Yarıyıl tatili ne zaman? 2020 2021 15 Tatil ne zaman başlayacak?
Yarıyıl tatili ne zaman? 2020 2021 15 Tatil ne zaman başlayacak?
Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 tatil günleri takvimi!
Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 tatil günleri takvimi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Diyanet 2021 takvimi: Kandil günleri ne zaman? - Haber27 Kasım Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! - HaberMucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! - HaberZeytinyağlı lahana sarma tarifi nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: Zeytinyağlı lahana sarma tarifi! En lezzetli, pratik Zeytinyağlı lahana sar - HaberKalk Gidelim ne zaman, saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle! - HaberAydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu - EkonomiSon dakika: KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklandı? - HaberKPSS açıklandı! Son dakika ÖSYM KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ve ÖSYM aday işlem sayfası açıldı! - HaberSon Dakika! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı! Aday şifre işlemleri - HaberSon dakika ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - HaberSon dakika ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberÇok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı - Magazin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şevval Sam Özge Özder Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Kasım Futbolcu Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyanet 2021 takvimi: Kandil günleri ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 13:02:35. #1.14#
title