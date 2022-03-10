Diyabet nedeniyle bacakları kesilen hasta, protez bacaklarına kavuştu

KORKUTELİ, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan ve diyabet hastalığı nedeniyle bacakları kesilen hasta, protez bacağını kavuştu. Yürüyebileceği için mutluluk duyduğunu belirten Mustafa Akbaş, "Protez bacak takıldı, artık yürüyebileceğim. Çok mutluyum" dedi.

Korkuteli'nin Büyükköy Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Akbaş, 12 yıldır şeker hastalığıyla mücadele ediyor. Akbaş'ın 2011 yılında kangren olan sol bacağı diz altından kesildi. Daha sonra da 2018 yılında aynı sebepten sağ bacağı kesilen Mustafa Akbaş'ın protez bacak hayali gerçek oldu. Korkuteli Kaymakamı Resul Özdemir, Korkuteli Sosyal Yardımlaşma Müdürü Saliha Şahintürk, bir medikal mağazası sahibi Ramazan Akdeniz, hayırsever müteahhit Mehmet Karakoyun'un destekleriyle Mustafa Akbaş'ın 30 bin TL tutarındaki iki protez bacağı, Bin Umut Gönüllüleri ailesi tarafından yaptırıldı.

"Yüzünün gülmesine vesile olduk"

Konu ile ilgili konuşan Bin Umut Gönüllüleri Dernek Başkanı Gülsüm Kabadayı, "Mustafa Akbaş ağabeyimizin yüzlerinin gülmesine Bin Umut Gönüllüleri ailesi olarak vesile olduk. Başta devletimiz olmak üzere emeği geçen, yanımızda olan ve farkındalık gösteren hayırsever gönül dostlarımıza Bin Umut Gönüllüleri ailesi olarak teşekkür ederiz. Allah niyetlerinizi kabul eylesin inşallah" diye konuştu.

"Artık değneksiz yürüyeceğim"

Protez bacağına kavuşan Mustafa Akbaş, "Artık değneksiz yürüyeceğim. Devletimize, hayırseverlerimize çok teşekkür ederim. Çok mutluyum" şeklinde konuştu. - ANTALYA