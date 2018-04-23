Ditib Baden-Württemberg Eyalet Birliği Üst Kurulu Oluşturuldu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya'nın "Baden" ve "Württemberg" eyalet bölge birlikleri genel kurullarını "Baden-Württemberg Eyalet Birliği" adıyla birleştirerek, üst kurul oluşturdu.

DİTİB Ludwigsburg Yavuz Selim Camisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, üst kurulun eyalet bazında din dersleri, ilahiyat eğitimi, dini cemaat ve birçok konuda Alman makamlarıyla görüşmeler yürütmek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Aşıkoğlu, "Üst kurul, Müslüman toplumu için artı değer kazandıracaktır. Teşkilat içi faaliyetleri daha güzel planlamak ve yürütebilmek için hedef, strateji ve hareket birliğiyle geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Başkanlığını Erdinç Altuntaş'ın üstlendiği kurulda, başkan yardımcıları Seçil Uyman, Sevinç ve Aysun Pekal, sekreter Ali İpek, muhasip Ahmet Çetinel, yönetim kurulu üyeleri ise Fatih Şahan ve Muhammed Furkan Karaca oldu.