Disney, "Cesaret ve İyilik Masalları" dijital kitap serisini çocuklarla buluşturuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Disney, "Cesaret ve İyilik Masalları" dijital kitap serisini çocuklarla buluşturuyor

Disney, 'Cesaret ve İyilik Masalları' dijital kitap serisini çocuklarla buluşturuyor
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Disney, dünya çapında başlattığı Büyük Prenses Kutlamaları kapsamında "Cesaret ve İyilik Masalları" adı altında çocukların ücretsiz ulaşabileceği bir dijital kitap serisi hazırladı.

Disney, dünya çapında başlattığı Büyük Prenses Kutlamaları kapsamında "Cesaret ve İyilik Masalları" adı altında çocukların ücretsiz ulaşabileceği bir dijital kitap serisi hazırladı.

Disney Prensesleri'nin yeni masallarını illüstrasyonlarla anlatan 14 kitaplık seri, çocuklara "daha iyi bir dünya için" ilham vermeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Türkiye'de Ariel, Rapunzel, Moana, Sindirella ve Elsa'nın başarılı sanatçıların illüstrasyonlarıyla hazırlanan yeni masalları, Migros'la gerçekleştirilen iş birliği ile ücretsiz olarak çocukların beğenisine sunuluyor.

Masal serisine mayıs ortasından itibaren "migrostv.migros.com.tr" adresinden ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Disney'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Disney EMEA Tüketici Ürünleri Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Tasia Filippatos, şunları kaydetti:

"Disney masalları zamanın ötesindedir. Kendilerine has ve hayran olunası karakter özelliklerinin yanı sıra cesaret ve iyilik bütün Disney Prensesleri'ni birbirine bağlar. Hepimiz biliyoruz ki küçük bir iyilik adımı başkaları üzerinde çok büyük bir etki sağlayabilir. Disney olarak 'Cesaret ve İyilik Masalları' dijital kitap serimizin çocuklara dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için üzerlerine düşeni yapmaları konusunda ilham vermesini umuyoruz."

The Walt Disney Company, Büyük Prenses Kutlaması kapsamında yıl boyu sürecek etkinlikler ve özel ürün lansmanlarında Disney Prensesler'i aracılığıyla çocuklara cesaret ve iyiliğin önemini hatırlatmak istiyor.

Kutlama etkinliklerinin açılışını, The Wonderful World of Disney, Rodgers & Hammerstein's Cinderella'da çok sevilen Disney Prensesi Sindirella'yı canlandıran Grammy ödülü sahibi şarkıcı Brandy yapacak.

Genç şarkıcının bu projeye özel hazırladığı teklisi "Starting Now", Walt Disney Records tarafından 21 Mayıs'ta dinleyicilerle buluşacak.

Şarkı için çekilen video müzik klibi ise ağustos ayında Disney Channel'da ilk kez yayınlanacak Disney Princess Remixed - An Ultimate Princess Celebration'da gösterilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Gökhan Gönül Ali Tandoğan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Disney, "Cesaret ve İyilik Masalları" dijital kitap serisini çocuklarla buluşturuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 21:37:36. #1.15#

title