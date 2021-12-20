DİSK Basın-İş'ten Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya tepki

DİSK Basın-İş üyesi Faruk Eren'in açıklaması DİSK Basın-İş'ten Haber türk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya tepki

DİSK Basın-İş, canlı yayın esnasında İHA Muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan Haber türk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya tepki gösterdi.

Beyoğlu'nda Haber türk binası önünde toplanan DİSK Basın-İş üyeleri adına açıklama yapan Faruk Eren, emekçilere atılan tokadın affedilemez olduğunu söyledi.

Olayın görüntülerinin çıkması ve sosyal medyada tepkilerin büyümesi üzerine birçok gazetecinin Sarıkaya'nın kendilerine de kötü davrandığını, mobbing uyguladığını dile getirdiğini aktaran Eren, Sarıkaya'nın tüm meslek örgütlerindeki üyeliklerinin sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Eren, "Gelen tepkiler üzerine Muharrem Sarıkaya Haber türk'ün Ankara Temsilciliği'nden istifa ettiğini açıkladı. Ancak gazete ve televizyondaki görevlerine devam edip etmediği net değil. Pek çok basın emekçisinin kolektif çabasıyla sürdürülebilen bir yayın faaliyetinde iş arkadaşına şiddet uygulamak, hele de bunu sırtını dayadığı güce, konumuna, titrine güvenerek yapmak, asla kabul edilemez. Haber türk yönetimine çağrımız Sarıkaya'nın bütün görevlerinin sona erdirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.