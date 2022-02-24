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Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor

AA, Mustafa Deveci - Güncel
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirterek "Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirterek "Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki Türk büyükelçilerin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon Merkezinde son gelişmeleri değerlendirdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki büyükelçilerimizin de katılımıyla Koordinasyon Merkezimizde son gelişmeleri değerlendirdik. Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz."

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Yavuz Selim Kıran, Twitter, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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