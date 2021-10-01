Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: 'Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, " Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklaması hakkında sorulan soruyu cevapladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ Ezgi Mola
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Ali Palabıyık
Tüm Haberler Mehmet Akif Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Angela Merkel Rüya Tabirleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: 'Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:35:29. #1.12#