Dışişleri'nden ABD' Nin PKK'lı Teröristlerle İlgili Kararına Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'lı 3 terör elebaşının kimlik ve yerleri karşılığında 12 milyon dolar para ödülü koymasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaptı. Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz" dedi.

Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz.Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz."

Haber: ANKARA,