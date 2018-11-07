Dışişleri'nden ABD' Nin PKK'lı Teröristlerle İlgili Kararına Açıklama

Dışişleri'nden ABD' Nin PKK'lı Teröristlerle İlgili Kararına Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'lı 3 terör elebaşının kimlik ve yerleri karşılığında 12 milyon dolar para ödülü koymasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri'nden ABD' Nin PKK'lı Teröristlerle İlgili Kararına Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'lı 3 terör elebaşının kimlik ve yerleri karşılığında 12 milyon dolar para ödülü koymasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaptı. Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz" dedi.

Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz.Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz."

Haber: ANKARA,

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