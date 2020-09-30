Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı

30.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:32
Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanlarından Prof. Dr. Ali Bozer'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanlarından Prof. Dr. Ali Bozer'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Bozer'in vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Prof. Dr. Bozer, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olduğu dönemde 14 Nisan 1987 tarihinde ülkemizin resmi olarak AB'ye tam üyelik başvurusunu yapmış olup, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadığı bu rolle her zaman hatırlanacaktır. Prof. Dr. Bozer'in kederli ailesine Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı camiası olarak başsağlığı ve sabır diliyor, hatırasını tazimle yad ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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