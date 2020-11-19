Dışişleri Bakanlığından Latin Amerika ve Karayipler'e geçmiş olsun mesaj
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Dışişleri Bakanlığından Latin Amerika ve Karayipler'e geçmiş olsun mesaj

19.11.2020 18:50 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:56
Dışişleri Bakanlığından Latin Amerika ve Karayipler'e geçmiş olsun mesaj

Dışişleri Bakanlığı, Latin Amerika ve Karayipler'de Iota Kasırgası nedeniyle meydana gelen can ve mal kaybından dolayı taziye mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı, Latin Amerika ve Karayipler'de Iota Kasırgası nedeniyle meydana gelen can ve mal kaybından dolayı taziye mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde etkili olan Iota Kasırgası'nın, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Panama, Kolombiya, Kosta Rika ve Belize'de can kaybı ile maddi hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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