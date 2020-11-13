Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

13.11.2020 17:52 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:05
Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da Tin-Akoff şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da Tin-Akoff şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun Tin-Akoff şehrinde bir askeri konvoya yönelik olarak 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 14 askerin hayatını kaybettiği ve 8'inin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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