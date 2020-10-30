BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Türkiyeye geliyor
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BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Türkiyeye geliyor

30.10.2020 08:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:15
BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Türkiyeye geliyor

Dışişleri Bakanlığı: "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Dışişleri Bakanlığı: "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın Libya bağlamındaki güncel gelişmeleri ele almak amacıyla Williams'ı kabul etmesi öngörülmektedir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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