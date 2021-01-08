Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zurab Pololikashvili'yi kabul etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zurab Pololikashvili'yi kabul etti

08.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zurab Pololikashvili'yi kabulünden detaylar MADRİD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) ???Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zurab Pololikashvili'yi kabulünden detaylar MADRİD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) ???Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zurab Pololikashvili'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zurab Pololikashvili'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zurab Pololikashvili'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zurab Pololikashvili'yi kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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