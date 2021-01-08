Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zurab Pololikashvili'yi kabul etti
08.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zurab Pololikashvili'yi kabulünden detaylar MADRİD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) ???Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili'yi kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zurab Pololikashvili'yi kabulünden detaylar MADRİD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) ???Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili'yi kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı