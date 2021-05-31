Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere...
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yunan tarafıyla) Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan tarafıyla) Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık.
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere... - Haberler
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