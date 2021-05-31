Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız"