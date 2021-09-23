Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkevi'ndeki temaslarına devam etti (2)

Bakan Çavuşoğlu Türkevi'nde devam eden temasları kapsamında Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

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