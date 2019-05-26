Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği iftara katıldı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin bir otelde düzenlemiş olduğu iftar programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sanatçı dünyasından pek çok isim ve şehit aileleri katıldı. Kuran tilavetinin okunmasının ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Programın ardından konuşmasını gerçekleştiren Çavuşoğlu, Türkiye'de ve yurtdışında bulunan hainlerle mücadele etmenin öncelikli dış politikalarından biri olduğunu belirtti. Öte yandan da yurtdışında bulunan FETÖ terör örgütüne mensup kişilerin adalete teslim edilmesi için tüm birimlerle birlikte mücadele ettiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından ise Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya, Çavuşoğlu'na plaket takdim etti.

"Dış politikamızın önceliklerinden birisi, içeride olduğu gibi dışarıdaki hainlerle de mücadele etmektir"

Türkiye'de ve yurtdışında bulunan hainlerle mücadele etmenin öncelikli dış politikalarından biri olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün bu vatan topraklarında özgürce yaşayabiliyorsak ve dünyada tam bağımsız Türkiye yolunda ilerliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Kahraman polislerimiz ve askerlerimiz içeride ve dışarıda şehitlerimize kast eden, vatan topraklarına göz diken ne kadar hain varsa onları çukurlarına gömüyoruz. Hiçbir zaman şehitlerimizi kanını yerde bırakmayacağız. PKK, YPG, DHKP-C ve ne kadar terör örgütü varsa, nerede yaşarlarsa yaşasınlar onların ensesindeyiz. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 252 şehit verdik. İçeride olduğu gibi dışarıda da FETÖcülere hesap sormak için tüm birimlerimizle beraber büyük gayret sarf ediyoruz. Bugün dış politikamızın önceliklerinden birisi ise içeride olduğu gibi dışarıdaki hainlerle de mücadele etmektir. O hainleri ülkemize getirerek adalete teslim etmektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA