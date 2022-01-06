Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İki bakan görüşmede halkın sokağa dökülmesi sonrasında hükümetin istifa ettiği Kazakistan'ı, Bosna Hersek'i, NATO Rusya Konseyi toplantısını ve ikili ilişkileri ele aldı.

Akaryakıt zammı sonrasında halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da hükümet istifa etti. Vatandaşlar buna rağmen eylemlerine devam etti, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi. Yaşanan gelişmeleri tüm dünya endişe ile izlerken, Rusya'nın Kazakistan'a asker gönderdiği öğrenildi.

Bu gelişmeler yaşanırken dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

GÜNDEMDEKİ KONULARI DEĞERLENDİRDİLER

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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