Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Netubo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.
24.09.2019 23:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Netubo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.
Kaynak: AA