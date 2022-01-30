Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler'de ikili anlaşmalar imza törenine katıldı

Resmi ziyaret kapsamında Maldivler Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Maldivler Cumhuriyeti arasındaki ikili anlaşmaların imza törenine katıldı.

İmza töreninde iki ülke arasında; Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, tarım alanında işbirliği Mutabakat Zaptı, diplomasi akademileri alanında işbirliği Mutabakat Zaptı, çevre alanında işbirliği Mutabakat Zaptı ve Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya