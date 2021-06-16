Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. Bundan en çok faydalanacak tarafın Ermenistan olduğunu söylüyoruz."

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Haziran'da düzenlenecek GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında basını bilgilendirme toplantısı düzenle

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz.
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz.
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz.
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı
Antalya'da falezler üzerinde yapılacak olan proje 'pavyona benziyor' gerekçesi ile iptal edildi
Antalya'da falezler üzerinde yapılacak olan proje "pavyona benziyor" gerekçesi ile iptal edildi
Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar...
Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 12:07:14. #1.13#

title