Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz.

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. Bundan en çok faydalanacak tarafın Ermenistan olduğunu söylüyoruz."

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Haziran'da düzenlenecek GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında basını bilgilendirme toplantısı düzenle

Kaynak: İhlas Haber Ajansı