Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi temaslarını değerlendirdi
Resmi ziyaret amacıyla Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Obiang Nguema Mbasogo tarafından kabul edildi.
22.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:15
Resmi ziyaret amacıyla Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Obiang Nguema Mbasogo tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, kabul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA