Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8454 oldu" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan 404 vatandaşın daha yola çıktığını ve tahliye edilen vatandaşların sayısının 8 bin 454 olduğunu açıkladı. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "Bugün Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8454 oldu. Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel