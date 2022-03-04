Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

AA, Emre Karaca - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO toplantısı sonrası Alman mevkidaşı Baerbock ile Ukrayna'daki son durumu ve ortak iş birliği alanlarını ele aldıklarını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile de görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklerini teyit ettiklerini ifade etti.

AA / Emre Karaca - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Ukrayna, Alman, Güncel, Haberler

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