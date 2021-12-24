Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İl İl AB Buluşmaları 4: Trabzon etkinliğine katıldı - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İl İl AB Buluşmaları 4: Trabzon etkinliğine katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İl İl AB Buluşmaları 4: Trabzon etkinliğine katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Trabzon Valiliği ile işbirliği içerisinde çevrim içi olarak 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen "İl İl AB Buluşmaları 4: Trabzon" etkinliğinde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite ve sivil toplum temsilcileri ile...

TRABZON (Habermetre) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Trabzon Valiliği ile işbirliği içerisinde çevrim içi olarak 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen "İl İl AB Buluşmaları 4: Trabzon" etkinliğinde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı söz konusu etkinlikte Büyükelçi Kaymakcı, AB'ye katılım sürecimizde yerel aktörlerin gösterdiği kararlılık ve çabaların önemine vurgu yaptı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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