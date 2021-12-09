Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 2021-2027 Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları Açılış Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 9 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen 2021-2027 Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları açılış toplantısına katılarak "Dijital ve Yeşil Gündem Işığında Avrupa Birliğinde Son Gelişmeler" konulu bir seminer verdi.

2021-2027 Program döneminin öncelikleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte; AB Türkiye Delegasyonu ile AB ülkelerinin büyükelçileri, akademisyenler, öğretmenler, Programların paydaşı olan kamu ve STK temsilcileri, gençler ve bu dönemin 3 temel önceliği olan dijitalleşme, çevre ve kapsayıcılık konularında proje yapmış kurumlarından yaklaşık 130 kişi hazır bulundu.

Etkinliğin açılışında söz alan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı; Türkiye'nin, yılda aldığı yaklaşık 12 bin başvuru ile programlara üye 33 ülke arasında ilk sırada olduğunu belirterek 2021-2027 döneminde ülkemizin Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları kapsamındaki stratejik hedeflerine değindi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Dijital ve Yeşil Gündem Işığında Avrupa Birliğindeki Son Gelişmeler başlıklı seminerinde Covid19 salgınının dijitalleşmenin öneminin daha iyi anlaşıldığını ve günümüzde eğitimden sağlığa, ulaşıma, çalışma koşullarına, iş tanımlarına kadar birçok farklı alanın dijitalleşmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Büyükelçi Kaymakcı yeşil gündemin AB için önemi hususuna da değinerek, 2015 Paris Antlaşması ile başlayan ve 2019'da Avrupa Yeşil Mutabakatı ile güçlenen yeşil süreçle, devletlerin doğaya zarar vermeden kapsayıcı bir şekilde davranarak kıtamızda daha yeşil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir hayatın amaçlandığını belirtti. Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye'nin nihai hedefinin hem dijital hem de yeşil dönüşüm konusunda Avrupa'da ilk sıralarda yer almak olduğunu ve bu amaç doğrultusunda gerekli planlamalar ve çalışmaların yapıldığının altını çizdi.

Açılış toplantısı, "Dijitalleşme, Çevre ve Kapsayıcılık" alanlarında Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları kapsamında proje uygulaması olan 5 kurumun ve farklı meslek gruplarından yurt dışında staj görmüş ve ülkemizde gönüllü olarak bulunmuş gençlerin sunumları ile devam etti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe ilişkin detaylı haber ve görseller için www. ua. gov. tr ve @ulusalajans adresli sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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