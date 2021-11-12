Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 50. Yıl Resepsiyonuna Katıldı - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 50. Yıl Resepsiyonuna Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 50. Yıl Resepsiyonuna Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Ankara'da 3 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 50. Yıl Resepsiyonuna katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Ankara'da 3 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 50. Yıl Resepsiyonuna katıldı.

UNFPA'nın kuruluşunun 50. yılını kutlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, UNFPA'nın kurumlarımızla, üreme sağlığı alanında Türkiye ve bölgemizde, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

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