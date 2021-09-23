Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ile Biraraya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ile 22 Eylül 2021 tarihinde AB Başkanlığında biraraya geldi.

Toplantıda, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) de dahil olmak üzere Türkiye ile Moldova arasında her alandaki işbirliği ele alındı.

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