Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof.Dr. Muharrem Kılıç ile...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile 5 Ağustos 2021 tarihinde AB Başkanlığında biraraya geldi.