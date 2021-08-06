Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof.Dr. Muharrem Kılıç ile...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof.Dr. Muharrem Kılıç ile...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof.Dr. Muharrem Kılıç ile...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile 5 Ağustos 2021 tarihinde AB Başkanlığında biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile 5 Ağustos 2021 tarihinde AB Başkanlığında biraraya geldi.

Toplantıda, Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ilişkilerimizin yanı sıra AB üyelik sürecimiz kapsamında işbirliği imkanları ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof.Dr. Muharrem Kılıç ile... - Haberler
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