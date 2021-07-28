Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi ve Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi ve Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi ve Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi...
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T. C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen Sivil Toplum Diyaloğunun Beşinci Dönemi ve Sivil Toplum Destek Programının İkinci Dönemi hibe programlarının kapanış etkinliği 27 Temmuz 2021 tarihinde Ankara Pia Sera'da gerçekleştirildi.

T. C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen Sivil Toplum Diyaloğunun Beşinci Dönemi ve Sivil Toplum Destek Programının İkinci Dönemi hibe programlarının kapanış etkinliği 27 Temmuz 2021 tarihinde Ankara Pia Sera'da gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış bölümünde Dışişleri Bakanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan; Oylum Talu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen Sivil Sahne youtube canlı yayınında hibe programlarından faydalanarak proje yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Kapanış etkinliği kapsamında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Dünya Kafe adlı oturumda hibe programları altında yürüttükleri projelerin sonuçlarını değerlendirerek gelecek dönemde hayata geçirilebilecek potansiyel iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde sivil toplumun önemine vurgu yaptı.

2019-2021 yıllarında uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu V ve Sivil Toplum Destek Programı II kapsamında Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki sivil toplum kuruluşları; çevre, kültür-sanat, eğitim, hassas gruplar, iş dünyası gibi birçok farklı tematik alanda toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon avron değerinde 70 proje yürüttü.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi ve Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi... - Haberler
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