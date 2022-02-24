Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ile görüştü
AA, Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'la bir araya geldi.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bodnar'la Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal görüştü.
Bodnar, bakanlıkta yaklaşık 20 dakika kaldı.
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel