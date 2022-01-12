Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ve beraberindeki parlamenter heyetini kabul etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ve beraberindeki parlamenter heyetini kabul etti.
Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Umerov ve Roman Hryshchuk'un Eş-Başkanlığını yaptığı ve Kırım Tatarları Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu'nun da üyesi olduğu Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini ağırladıklarını kaydederek, "Stratejik ortaklığımızı parlamenter diplomasimizle daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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