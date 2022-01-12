Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ve beraberindeki parlamenter heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ve beraberindeki parlamenter heyetini kabul etti.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Umerov ve Roman Hryshchuk'un Eş-Başkanlığını yaptığı ve Kırım Tatarları Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu'nun da üyesi olduğu Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini ağırladıklarını kaydederek, "Stratejik ortaklığımızı parlamenter diplomasimizle daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

 Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title