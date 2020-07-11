Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılma kararıyla ilgili "Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü yani UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükleri karşılamaktadır" açıklamasını yaptı. Kıran paylaşımına sözleşmedeki ifadeleri de ekledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 1972 Dünya Mirası Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak Türkiye'nin Ayasofya konusunda UNESCO'nun koyduğu yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti. Kıran, paylaşımına sözleşmede yer alan ifadelere ilişkin İngilizce ve Türkçe olarak iki görsel ekledi.

"Dünya Mirası Sözleşmesi'nde bir miras alanının işlevinin değiştirilmesine engel bir durum söz konusu değildir." ifadesinin yer aldığı görselde sözleşmenin, kültür mirasına sahip olan ülkelere koruma ve teşhir konusunda görevler vermekle o ülkenin mülkiyet ve egemenlik haklarını ihlal etmediği belirtildi.

"DÜNYA MİRASI SÖZLEŞMESİ'NİN İHLALİ ANLAMINA GELMEZ"

Görselde ayrıca "Sözleşme bir devletin ülkesinde bulunan kültürel varlık üzerinde egemenlik yetkisini kullanmasını sınırlamaz. Ayasofya'nın işlevinde yapılacak bir değişiklik Dünya Mirası Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelmez." ifadesi yer aldı.