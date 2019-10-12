Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

12.10.2019 12:08

2019 Erasmus Günleri kapsamında Anadolu Üniversitesinde konferans vermek üzere bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, etkinlik öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile makamında bir araya geldi.



Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyaretten sonra Bakan Yardımcısı Kaymakçı ve Rektör Çomaklı, "Türkiye-AB İlişkileri" başlıklı konferansa katılmak için Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezine geçti. Konferans sonrasında 2019 Erasmus Günü kapsamında hazırlanan stantları gezen Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Anadolu Üniversitesi Personel Yemekhanesinde Rektör Çomaklı ile birlikte öğle yemeği yedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA