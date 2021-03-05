Dişçi randevusu için evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor
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Dişçi randevusu için evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor

05.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:51

Dişçi randevusu için evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor Kocası ve 2 kızı, 37 yaşındaki kadının hayatından endişeli Antalya'da evinden 'Dişçiye gidiyorum' diye çıkan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Sarı'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Dişçi randevusu için evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor

Kocası ve 2 kızı, 37 yaşındaki kadının hayatından endişeli

ANTALYA - Antalya'da evinden 'Dişçiye gidiyorum' diye çıkan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Sarı'dan 4 gündür haber alınamıyor. Emine Sarı'nın Salı günü saat 13: 30 'daki randevusu için evden çıkarken yanında 2-3 ayrı poşet olduğu, poşetlerden bir tanesinde kullandığı ilaçların, diğerlerinde kıyafetlerinin olduğu belirlendi.

"Annem dişçiye gidiyorum diye çıktı"

Annesinin Salı günü saat 13.30 sıralarında dişçiye gitmek amacıyla evden ayrıldığını, kız kardeşiyle birlikte evde kaldıklarını belirten 17 yaşındaki Y. S. "Annem gittikten 2 saat sonra kız kardeşim telefonla aradı. Telefonu kapalıydı. Diş randevusuna da gitmediğini öğrendik. Akşama kadar bekledik. Babam geldi. Annem psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanıyordu. Bir yakınımızın yanına gitmiş olabileceğini düşünerek sabaha kadar bekledik, gelmeyince Cumhuriyet polis Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Annemin bir an önce eve dönmesini istiyoruz" dedi.

Eşinin hayatından endişe duyduğunu belirten Osman Sarı 2 kızıyla birlikte eşinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Eşiyle önemli bir sorunu olmadığını belirten Osman Sarı "Kendimize ait evimiz var. Kredi ile aldık ve kredisini ödedik. Evin kredisini ödedikten sonra araba aldık. Arabayı da kredi ile aldık. Bunun ödemelerinden dolayı küçük maddi sıkıntılarımız vardı. Eşimin psikolojik rahatsızlığı olduğu için bu durumu kafasına takıyordu. Kızlarımla birlikte perişan haldeyiz. Bir an önce evine dönmesini istiyoruz" dedi.

Dişçi randevusu için evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor
Dişçi randevusu için evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor
Dişçi randevusu için evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor
Dişçi randevusu için evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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