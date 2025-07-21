Diş Hekimliği taban puanları 2025 kaç, Diş Hekimliği kaçla kapattı, Diş Hekimliği sıralaması geçen yıl kaçtı?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecine odaklandı. Bu süreçte en çok araştırılan konulardan biri de Diş Hekimliği bölümünün taban puanları, sıralamaları ve kapanan başarı sıraları oldu.

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI 2025 KAÇ?

2025-YKS tercih döneminde Diş Hekimliği bölümünün taban puanları, üniversitelere ve kontenjanlara göre değişiklik gösterecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, devlet üniversitelerinde taban puanların 480-550 aralığında, vakıf üniversitelerinde ise 450-520 aralığında olması bekleniyor.

DİŞ HEKİMLİĞİ KAÇLA KAPATTI?

2024 yılı verilerine göre, Diş Hekimliği bölümü en düşük 480 puanla (vakıf üniversitelerinde) kapanırken, devlet üniversitelerinde bu rakam 510 ve üzerinde gerçekleşti. 2025 yılında da benzer bir tablonun ortaya çıkması öngörülüyor.

DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞARI SIRALAMASI GEÇEN YIL KAÇTI?

2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Diş Hekimliği bölümünün en düşük başarı sıralaması 18.000 ile 25.000 arasında değişti. Köklü devlet üniversitelerinde bu sıralama ilk 10.000'e kadar çıkabiliyor.

DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLGİLER

Diş Hekimliği, ağız ve diş sağlığı alanında uzman hekimler yetiştiren bir tıp disiplinidir. 5 yıllık lisans eğitimi veren bu bölüm, oldukça kapsamlı bir müfredata sahiptir.

DİŞ HEKİMLİĞİNİN ALT DALLARI

Diş Hekimliği bölümü, farklı uzmanlık alanlarına ayrılır:

• Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

• Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

• Endodonti (Kanal Tedavisi)

• Ortodonti (Diş Teli Tedavisi)

• Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)

• Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları)

• Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-YKS tercihlerinin, sonuçların açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra (Ağustos ayında) başlaması bekleniyor. Adaylar, TYT puanıyla 2 yıllık ön lisans, AYT puanıyla 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

2024 yılında tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. 2025 için de Temmuz sonu veya Ağustos başı tahmin ediliyor.

YKS 2025 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu sonuçların açıklanmasından sonra yayınlayacak. 2024'te sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanmıştı. 2025 için de benzer bir tarih bekleniyor.

2024 DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI İÇİN RESMİ KAYNAK

2024 yılında Diş Hekimliği bölümünün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemek için ÖSYM'nin resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Not: 2025 verileri, ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra güncellenecektir.

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