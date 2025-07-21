Diş Hekimliği kaç yıl, Diş Hekimliği eğitim süresi 5 yıl mı 6 yıl mı?

Diş Hekimliği kaç yıl, Diş Hekimliği eğitim süresi 5 yıl mı 6 yıl mı?
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Adaylar, TYT puanıyla 2 yıllık ön lisans, AYT puanıyla ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden en fazla 24 tercih yapılabilecek. Peki, Diş Hekimliği kaç yıl, Diş Hekimliği eğitim süresi 5 yıl mı 6 yıl mı?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecine odaklanıyor. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki takvimi incelendiğinde, tercihlerin sonuçların açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlaması bekleniyor. 2024'te tercihler 25 Temmuz - 2 Ağustos arasında yapılmıştı. 2025 için de benzer bir tarih aralığı öngörülüyor. Peki Diş Hekimliği kaç yıl, Diş Hekimliği eğitim süresi 5 yıl mı 6 yıl mı?

DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ KAÇ YIL SÜRÜYOR?

Diş Hekimliği, ağız ve diş sağlığı alanında uzman hekimler yetiştiren köklü bir tıp disiplinidir. 5 yıllık lisans programı olan bu bölüm, teorik ve pratik eğitimi bir arada sunar. Mezunlar, hastaların ağız ve diş sağlığı sorunlarını teşhis edip tedavi edebilecek bilgi ve beceriyle donatılır.

DİŞ HEKİMLİĞİNİN ALT DALLARI NELERDİR?

Diş Hekimliği, uzmanlık gerektiren pek çok alt dala ayrılır. İşte bu alanlardan bazıları:

• Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

• Endodonti (Kanal tedavisi ve diş pulpası hastalıkları)

• Ortodonti (Diş ve çene bozukluklarının düzeltilmesi)

• Pedodonti (Çocuk diş hekimliği)

• Periodontoloji (Diş eti hastalıkları ve cerrahisi)

• Protetik Diş Tedavisi (Diş protezleri ve estetik restorasyonlar)

Bu dallarda uzmanlaşmak için mezuniyet sonrası 4-5 yıllık doktora (PhD) veya uzmanlık eğitimi gerekebilir.

DİŞ HEKİMLİĞİ 5 YILLIK BİR PROGRAMDIR

Özetle, Diş Hekimliği Fakültelerinde 5 yıllık lisans eğitimi verilir. Ancak uzmanlık veya akademik kariyer hedefleyenler için eğitim süresi daha da uzayabilir. Tercih yapacak adayların, bu süreci ve alt dalları dikkate alarak karar vermesi önem taşır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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