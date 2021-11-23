Diş Hekimliği Fakültesi Yapım Protokolü İmzalandı
Yapımı hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez tarafından üstlenilen Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde inşa edilecek "Diş Hekimliği Fakültesi Binası" imza protokol töreni, Vali Yakup Canbolat'ın nezaretinde gerçekleştirildi.
Yapımı hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez tarafından üstlenilen Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde inşa edilecek "Diş Hekimliği Fakültesi Binası" imza protokol töreni, Vali Yakup Canbolat'ın nezaretinde gerçekleştirildi.
Heykel Tarihi Valilik Binasında düzenlenen törene hayırsever iş insanı Gülmez ile Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz katıldı.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet