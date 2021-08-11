Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı.

Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı fakülte birincisi Abdül Samet Aslan mezun öğrenciler adına konuşmasını yaptı.

Törende, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Rize Valisi Kemal Çeber konuşma gerçekleştirdi.

Rektörümüz konuşmasına, Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katılanları selamlayarak başladı.

Diş Hekimliği Fakültesinin 2010 yılında kurulduğunu ve dördüncü dönem mezunlarını verdiğini ifade eden Rektörümüz, "Diş Hekimliği Fakültemizde şu anda 1 Profesör, 7 Doçent, 13 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 81 öğretim elemanı görev yapmakta, halkımıza diş hastalıkları ve tedavisi konusunda hizmet etmektedir. " dedi.

Pandemi şartlarına rağmen Üniversitemizin akademik performans ve başarısının her geçen gün yükseldiğini belirten Rektörümüz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin her alanda gelişim ve değişim trendini yakalamış bir üniversite olarak yoluna devam ettiğini ifade etti.

Rektörümüz konuşmasını, "Umarım Rize'de ve Üniversitemizde geçirdiğiniz yılları çok iyi değerlendirmişsinizdir. Çünkü bu ülkenin ve bu milletin sizlere ihtiyacı vardır. Bundan sonra yeni bir döneme giriyorsunuz, artık hayata atılacaksınız. Diş hekimi olarak bu ülkeye ve bu millete hizmet edeceksiniz. İnsanları sevmek, adaleti gözetmek ve kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkalarına yapmamak temel prensibiniz olsun. Vatanınıza, ülkenize ve milletinize bağlı olun, onu yüceltmek için çalışın. Bu ülkenin ve bu milletin menfaatleri sizlerin kırmızı çizgileri ve ortak paydası olsun. 2020-2021 Akademik yılında Diş Hekimliği Fakültemizden mezun olan siz değerli öğrencilerime başarılarla dolu sağlıklı ve huzurlu bir meslek hayatı diliyorum. " diyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından, fakülte birincisi Abdül Samet Aslan'a, Rize Valisi Kemal Çeber ile Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, fakülte ikincisi Fatma Gök'e, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve fakülte üçüncüsü Şeyda Tanrıtanır'a, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından belge ve plaket takdim edildi. Ardından, mezunlar için diploma töreni gerçekleştirildi.

Törenin sonunda, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş mezun öğrencilere hekimlik andını okuttu ve öğrenciler mezuniyetlerini keplerini havaya fırlatarak kutladı.

Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Dedebağı, Üniversitemiz yöneticileri ve akademik personel katıldı.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre