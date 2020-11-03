Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı
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Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

03.11.2020 08:20 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:32

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesi Manavkuyu'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

ELLERİNDE TIBBİ ELDİVEN VARDI

Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi. Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

"KIZIM" DİYE FERYAT ETTİ

Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.

Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

Haber Yorumları (7)
HALK: Allah rahmet eylesin. Allah hepimizden daha merhametli. O kısımda şüphe yok. Ama bu binaları yapanlara izin verenlere merhametli olurmu bilmem. Bu diş hekimi onam almadan kanal tedavidi yapsaydı yıllarca mahkemelerde sürümürdü. Ama insan canı sadece hastanelerde değerli. Enkaz binalar söz konusu olunca takdiri ilahi oluyor.
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BİRSEN: Allahım gerçekten okurken bile canım o kadar yanıyor ki anlatamam çok üzücü dayanılır gibi değil Allah sabır versin yakınlarına orada olanlara ve bizlere
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MAHSUN: Allah rahmet eylesin allah böyle bir acı bir daha göstermesin inşallah
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