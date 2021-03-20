Diş hekimi kansere yenik düştü
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Diş hekimi kansere yenik düştü

20.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:50
Diş hekimi kansere yenik düştü

Bursa'da görev yapan Diş hekimi Nazife Özkan Dinçer, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü.

Bursa'da görev yapan Diş hekimi Nazife Özkan Dinçer, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü.

Bursa Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan 1 çocuk annesi 42 yaşındaki Diş Hekimi Nazife Özkan Dinçer. özel bir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan Dinçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dinçer'in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Dinçer'in cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camiinde kılınan ikindi namazına müteakip Nilüfer ilçesinde bulunan Balat Mezarlığına defnedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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