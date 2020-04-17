Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş macunu oruç bozar mı? Ramazanda diş fırçalamak orucu bozar mı? Niyetli kişi dişini fırçalayabilir mi?
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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş macunu oruç bozar mı? Ramazanda diş fırçalamak orucu bozar mı? Niyetli kişi dişini fırçalayabilir mi?

Mübarek Ramazan ayı geldi. Oruç için niyet edecek olan vatandaşlar gün içerisinde rahatsızlık duymamak ve başka insanlara sıkıntı vermemek için diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Diş fırçalamak orucu bozar mı? Detaylar haberimizde.

17.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:59
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş macunu oruç bozar mı? Ramazanda diş fırçalamak orucu bozar mı? Niyetli kişi dişini fırçalayabilir mi?

Ramazan ayı yaklaştı, bütün inananlar oruç tutmak için hazırlık yapmaya başladı. Herkes tarafındna sıklıkla sorulan sorulardan biri olan diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu merak ediliyor. Gün içerisinde iş ortamında veya insani ilişkilerde hem kendi rahatsızlık duymamak hem de başka insanlara rahatsızlık vermemek için diş fırçalamak ile orucu ilişkisi merak ediliyor. Diş fırçalamak orucu bozar mı?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş macunu oruç bozar mı? Ramazanda diş fırçalamak orucu bozar mı? Niyetli kişi dişini fırçalayabilir mi?
Ramazan 2020

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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