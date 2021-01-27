Diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusle engel olur mu? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusle engel olur mu? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusl

Dini konularda araştırma yapanlarDiş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusle engel olur mu? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusle engel olur mu? konusunda fetva yayınladı. Peki, diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusle engel olur mu? İşte, detaylar

DİŞ DOLDURTMAK, KAPLATMAK VEYA TEL TAKTIRMAK ABDEST VE GUSLE ENGEL OLUR MU?

Tedavi amacıyla diş doldurtmak veya kaplatmak caizdir. Dolgu, kaplama, tel taktırma, implant yaptırma veya sabit protez, abdest ve guslün sıhhatine engel olmaz. Ancak çıkarılıp takılabilen/sabit olmayan dişlerin gusül abdesti esnasında ağzı yıkarken (mazmaza) çıkarılması gerekir.

Diş dolgusu yapıldıktan ve dolguyu korumak için üstü de kaplandıktan sonra, dolgu ve kaplamanın dışı, dişin dış kısmı hükmünü alır. Bu sebeple, ağız yıkanınca, kaplama yapılan dişler de yıkanmış sayılır. Bu nedenle kişi, tedavi amaçlı olarak dişlerine dolgu veya kaplama yaptırabilir ve abdest ya da gusül alıp, ibadetlerini yapabilir. Söz konusu tedavinin abdestsiz, cünüp veya âdetli iken yapılması da mümkündür.