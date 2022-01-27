Diş çürümelerinin yüzde 85'i aşırı şeker bulunduran besinler

Diş Hekimi Ramazan Ablay:

"Diş çürüğü neolitik çağda oranı yüzde 15'ken, günümüz modern toplumunda yüzde 85'e kadar çıkmakta"

MARDİN - Teknolojiyle birlikte toplumda endüstriyel gıdaların tüketimi artış gösterirken, beraberinde toplumun yüzde 85'inde diş çürümelerine sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Diş Hekimi Ramazan Ablay, "Özellikle yumuşak karbonhidrat bulunduran yiyecekler, besinler, aşırı şeker bulunduran bütün besinler diş çürüğüne sebep olmaktadır" dedi.

Toplumda endüstriyel gıdaların tüketimi artış gösterirken, diş sorunlarında artışlar beraberinde geldi. Ağız ortamında bulunan mikroorganizmaların şekeri metabolize etmesi sonucu açığa çıkan asit, diş minesinin aşınmasına neden olduğunu belirten Ablay, diş çürüğüne neden olan yiyecekler özellikle yumuşak karbonhidrat bulunduran yiyecekler, besinler, aşırı şeker barındıran bütün besinler, diş çürüğüne sebep olmakta olduğunu söyledi. Aşırı şeker tüketimi ve çikolata, yumuşak karbonhidratlı besinlerin diş çürüğünü tetiklemekte olduğunun altını çizen Ablay, "Diş çürüğü neolitik çağda oranı çok daha az olmakla yüzde 15 oranında görülmesine rağmen şu an günümüz modern toplumunda yüzde 85'e kadar çıkmaktadır. Diş çürüğünün kronik ve bulaşıcı bir hastalık olduğu tıp literatürüne bu şekilde geçtiği bilgilerimiz içerisindedir" dedi.

" Şu anki diş çürümelerinin tamamı endüstriyel gıdalardan kaynaklanıyor"

21'inci yüz yılda diş çürüğünün bu kadar artmasının sebebi tamamıyla yüksek oranda yumuşak karbonhidratların olması, şekere olan rağbetin artması olduğuna vurgu yapan Ablay,"Şu anki literatüre göre günde en az iki kez fırçalamamız gerekmektedir. Bunun dışında beslenme şeklimizi değiştirip doğala daha çok yatkın şekilde beslenmemiz gerekiyor. Ağızda otuz dakikadan fazla kalan yumuşak besin bakteri için bir asit ortamı oluşturuyor. Bu asidin artmasıyla beraber dişin en üst tabakası mine dediğimiz tabakanın aşınmasına ve çürüğe yol açmaktadır" diye konuştu.

"Su tüketimi diş sağlığı için önemli"

Su tüketimi genel itibari ile hem ağız ortamında tükürük tamponlanma kapasitesinin artması açısından hem de diğer bütün sistemik açıdan çok önem arz etmekte olduğunu ifade eden Ablay, "Diş çürüğünün önüne geçebilmek için kesinlikle günde iki kez dişlerin fırçalanması şeker tüketimini azami seviyeye indirmek ve yılda en az iki defa diş muayenesi görmek önerilerim arasındadır" ifadelerini kullandı.