Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısına evde çözümler nelerdir?

Diş ağrısı çeken vatandaşlar da dertlerine çare bulmak için internette araştırma yaparlar. Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısına evde çözüm nelerdir? gibi sorulara cevap ararlar. Biz de sizler için diş ağrınızı hafifletecek yada bitirebilecek evdeki doğal ve bitkisel çözümleri sizin araştırdık. İşte ağrısınızı kesip atacak çözümler.

DİŞ AĞRISI NEDEN OLUŞUR?

Dişte ağrı oluşmasının birçok nedeni vardır. İlk olarak diş bakımının yapılmaması sonucu oluşan çürüklerdir. Bunun önüne geçmek için alışkanlık kazanmak ve çocuklarımıza diş bakım alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmamız gerekmektedir. Bir diğer neden ise diş eti rahatsızlıklarıdır etler oluşan çekilme ve bakterilerden oluşan apselerdir. Çözüm ise ilk olarak doktorunuza başvurmaktır. Doktorunuz ağrınızın altında yatan nedeni tam olarak saptayarak tedavinizi en kısa sürede tamamlayacaktır. Ayrıca ağrının oluşmasında başka bir hastalığınızın da etkisi olabilir. En güvenli ve doğru olanı bir hekime görünmek olacaktır.Evde yapabileceğiniz bitkisel ve doğal yöntemler ikinci planda olmalıdır. Diş ağrınıza evde iyi gelebilecek doğal bitkisel yöntemler haberimizde.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

1- Dişinizdeki ağrı çürükten kaynaklanıyorsa dişlerinizi fırçalayarak çürük içindeki baskı yapan yemek artıklarını temizleyebilirsiniz. Bu geçici bir yöntemdir anı kurtarırsınız. Çürük dişten kurtuluşun yolu hekimden geçer.

2-Tuzlu su veya sirkeli suyla gargara yaparak ağrıya neden olan bakteriler yok olacaktır. Ağzınızı dezenfekte etmiş olacaksınız.

3- Buzlu kompres ile ağrıyan bölgeyi buzu bir havlu veya beze sararak ovun. Geçici bir rahatlama sağlayacaktır.

DİŞ AĞRISINA EVDE DOĞAL ÇÖZÜMLER

1- Gece vakti uyurken ağrı başlamışsa yataktan da çıkmak işinize gelmiyorsa baş yastığınızı biraz daha yükseterek baş bölgesindeki kan basıncını azaltarak ağrıyı hafifletebilirsiniz.

2- Karanfil yada karanfil yağı ile çürük içerisinde enfeksiyona neden olan bakterileri yok eder. İçerisindeki anestezik maddeler sayesinde ağrıyan bölgenin uyuşmasını sağlayacaktır.

3- Sarımsak da diş ağrısına iyi gelen yöntemlerden biridir. Ağrıyan diş üzerinde bekletilen sarımsak bakterileri yok edecektir.

4- Zerdeçal antibakteriyel özelliği sayesinde diş ağrısını gidermekte kullanıllır. Zerdeçal tozunu az bir miktar suyla minik bir lapa haline getirip ağrıyan dişin üzerine yerleştirin ağrınız hafifleyecektir.

5- Karabiber içerisindeki antibakteriyel özellikler sayesinde ağrıya neden olan bakterileri yok edecektir.

6- Çörek otu da diş ağrısını gidermede kullanılan bitkilerden biridir. Bağışıklık sisteminizi zinde tutar.

7- Bir tutam maydanozun suyunu çıkardıktan sonra gargara yaparak ağrıyı hafifletebilirsiniz.

8-Yeşilliklerden sakız yaparak ağrıyı hafifletebilirsiniz. Roka, maydanoz, nane ve taze tereden bir tutam alarak bir süre çiğneyiniz sadece yutmayınız.

9- Alkolün içine pamuk batırıldıktan sonra biraz karabiber ve nane ekleyerek ağrıyan bölgeye uygulayınız.

10-Tekli paket çayı hafif ısladıktan sonra dişinizin üzerine yerleştirin. Dişiniz soğuğa duyarlı değilse soğuk su ile ıslayarak da uygulayabilirsiniz.

DİŞ AĞRISININ ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR?

1- Diş bakım alışkanlığı kazanmak ilk ve en etkili yoldur. Dişlerimizi günde en az iki kez fırçalamalıyız. Çocuklarımıza küçük yaşta bu eğitimi vermeliyiz.

2- Diş ipi ile temizlemeyi unutmamalıyız. Diş ipini önemsiz gibi görüp ikinci plana atmamalıyız. Fırçaların yetişemediği noktalara yetişerek diş taşlarının oluşmasını engelleyerek diş eti çekilmesine engel olmaktadır.

3- Şekerli yiyecek ve içecekleri azaltın.

4- Çok sıcak veya çok soğuk gıdalar tüketmeyin.

5- Düzenli olarak diş kontrolüne gidin.

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